A Petrobras fez uma nova redução, agora de R$ 0,25, no preço médio de venda do litro de gasolina A para as distribuidoras. A partir desta sexta-feira (2), o valor passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.

A Petrobras já havia feito reduções recentes no preço médio de venda da gasolina A para as distribuidoras. No dia 16 de agosto, o valor passou de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, um recuo de R$ 0,18. Em 29 de julho, houve redução de R$ 0,15 por litro no preço médio de venda de gasolina, que passou de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro.

Os combustíveis são o produto de uma longa cadeia produtiva que começa com a extração do petróleo em águas profundas. Ao chegar nas refinarias, o petróleo passa por processos químicos e físicos. As moléculas pesadas são purificadas e quebradas em partes menores, dando origem a produtos como a gasolina.

Depois da refinaria, a gasolina é vendida aos distribuidores e os impostos federal e estadual são incluídos. Os distribuidores adicionam etanol à gasolina, conforme previsto em lei, acrescentando valor. Com a mistura feita, vendem a gasolina para os postos de combustível. Nessa etapa, os distribuidores e revendedores adicionam seus próprios custos e margem de lucro.