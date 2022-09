O gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras está mais barato a partir desta terça-feira (13). A empresa anunciou a redução de R$ 4,23 para R$ 4,03 por quilo, no valor de venda do Gás Natural Liquefeito de Petróleo (GLP) às distribuidoras. Assim, o valor do botijão de 13 quilos que é usado nas residências passa a equivaler a R$ 52,34, refletindo redução média de R$ 2,60 em relação ao valor anterior.

A Petrobras explica que o GLP vendido para as distribuidoras nas refinarias da estatal representa em torno da metade do preço do botijão de 13 quilos cobrado do consumidor. O restante corresponde a impostos estaduais e federais, e aos custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de venda.

PRODUÇÃO DO GLP

Os combustíveis que utilizamos todos os dias são o produto de uma longa cadeia produtiva que começa com a extração do petróleo em águas profundas. Ao chegar nas refinarias, o petróleo passa por processos químicos e físicos que dão origem a produtos, como gasolina, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo.

O GLP adquirido pelas distribuidoras pode ser revendido para o segmento industrial, geralmente a granel, utilizando caminhões-tanque, ou para clientes dos segmentos comercial, residencial e institucional na forma a granel ou engarrafado em cilindros ou botijões.