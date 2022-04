A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) informou hoje (19) que estão abertas as inscrições para vários cursos técnicos gratuitos, com vagas limitadas. O benefício é viabilizado graças à parceria firmada com o “Programa Trilhas de Futuro 2022”, do Governo do Estado.

A Semdetur ressalta que, além da gratuidade, os alunos irão receber auxílio-alimentação e vale-transporte durante o período dos cursos (18 meses).

Todas as informações sobre os cursos, critérios para inscrição e período de duração podem ser obtidas no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Serviço:

As vagas para os cursos técnicos em Ipatinga são:

Técnico em Eletroeletrônico – 180 vagas

Técnico em Eletromecânica – 155 vagas

Técnico em Eletrotécnica – 80 vagas

Técnico em Mecânica – 115 vagas

Técnico em Informática – 105 vagas

Técnico em Edificações – 75 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho – 155 vagas