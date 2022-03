Quem está em dívida ativa com a Prefeitura de Santana do Paraíso ganhou uma oportunidade para quitar as contas. Por meio da Lei Municipal N° 1079, o município está autorizado a conceder descontos sobre juros e multas incidentes de tributos e ainda de forma parcelada.

Para pagamento em cota única, à vista, o desconto chega a 80%. Quem prefere pagar em duas parcelas, ganha 60% de desconto. Caso for parcelado de três a cinco vezes, o desconto é de 40% e para pagamento de seis a 12 vezes, é de 20%. O documento já foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dessa quarta-feira (23).

“É uma grande oportunidade para as pessoas e empresas que têm algum débito conosco de se colocar em dia e continuar a contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade”, destacou o prefeito Bruno Morato. Os interessados podem procurar o Setor de Tributos, que fica no prédio da Prefeitura. O atendimento é de segunda à sexta-feira, de 12h às 18h.