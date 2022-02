Durante os meses de fevereiro e março, o Sebrae Minas oferece capacitações presenciais para empreendedores da região de Ipatinga. Inscrições e informações pelos telefones 0800 570 0800 e (31) 3830-3300, no site ou na Agência de Atendimento do Sebrae Minas da cidade (Av. Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre).

No dia 14 de fevereiro, às 18h30, será realizada a oficina “Como elaborar controles financeiros”. Durante a capacitação, o participante aprenderá de forma introdutória, conceitos dos principais controles financeiros, com destaque para o Fluxo de Caixa. A atividade trará também, estudos de casos e exercícios dentro da temática financeira.

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, às 18h30, acontece o curso “Instagram, Facebook e WhatsApp para negócios”. A capacitação tem o propósito de trabalhar a importância das temáticas de vendas e das plataformas digitais, associadas ao uso simples e prático de ferramentas e aplicativos tecnológicos. O Objetivo é propor um progresso na gestão dos negócios, expansão de mercado, aumento da produtividade e engajamento dos clientes, além de influenciar os resultados e o faturamento da empresa de forma positiva e significativa.

Já no dia 13 de março, às 7h, o Sebrae Minas será parceiro na realização do “Congresso Business Nails – Minas Gerais”. O evento reúne manicures e/ou nail designers com grandes profissionais, com o objetivo de conectar especialistas do segmento, e também contribuir com crescimento e evolução do setor de beleza.

E no dia 29 de março, às 18h30, será promovida a oficina “Atendimento ao cliente”, com estratégias para atrair e fidelizar seu público alvo.

Confira essas e outras ações na programação abaixo:

Oficina Como elaborar controles financeiros

Data: 14/02/2022

Horário: 18h30 às 21h30

Vagas: 30

Inscrições: (31) 3830-3300 / Loja do Sebrae: https://loja.sebraemg.com.br/#!/

Curso Instagram, Facebook e WhatsApp para negócios

Data: 21 e 22 de fevereiro

Horário: 18h30

Vagas: 30

Inscrições: (31) 3830-3300 / Loja do Sebrae: https://loja.sebraemg.com.br/#!/

Congresso Business Nails – Minas Gerais

Data: 13 de março

Horário: 7h

Vagas: 200

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/congresso-business-nails-minas-gerais/1465902

Oficina Atendimento ao cliente

Data: 29 de março

Horário: 18h30

Vagas: 30

Inscrições: (31) 3830-3300 / Loja do Sebrae: https://loja.sebraemg.com.br/#!/