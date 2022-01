A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) vem a público prestar esclarecimentos aos contribuintes e motoristas sobre o IPVA 2022. Até o momento, a base de dados disponível no site www.fazenda.mg.gov.br para consulta e emissão de guias do imposto contempla apenas os veículos registrados em Minas Gerais até 1º de janeiro de 2021. Portanto, veículos registrados no Estado após essa data constarão na segunda base de dados, que ainda está em atualização.

Mesmo estando disponível a primeira base de dados, a orientação da SEF/MG é para que os contribuintes aguardem o lançamento oficial do IPVA 2022, previsto para a segunda quinzena de janeiro.

Na oportunidade do lançamento do IPVA 2022, os dados já estarão disponíveis para pagamento diretamente nos agentes arrecadadores apenas com a informação do Renavam, sem a necessidade de guia.

Com relação a eventuais diferenças entre os valores pagos em 2021 e os apresentados para 2022, é preciso o contribuinte observar questões como a incidência ou não do desconto do programa Bom Pagador; opção ou não do pagamento em cota única, com desconto; data de aquisição no caso de veículo 0 km, pois o imposto é calculado proporcionalmente ao número de dias que o veículo estará de posse do proprietário; dentre outros fatores que precisam ser apurados, em casos específicos.