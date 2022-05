Com 1,5 milhão de Microempreendedores Individuais (MEI), Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de formalizados no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Para orientar esses empreendedores e para os interessados em se formalizar, o Sebrae promove palestras, oficinas e atendimentos especializados durante a Semana do MEI. O evento é realizado de 16 a 20 de maio em todo o país.

Em várias cidades da região do Vale do Rio Doce haverá uma programação presencial e gratuita. Em Ipatinga, as atividades serão promovidas na Agência de Atendimento do Sebrae Minas, na Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre. As inscrições para as capacitações podem pelo site da Sympla.

Na próxima segunda-feira (16), acontece a oficina “Controle Financeiro”. Os participantes receberão orientações sobre fluxo de caixa e formação de preço de venda.

A palestra “Aprenda a encantar o seu cliente”, promovida no dia seguinte (17), vai apresentar dicas que poderão ajudar os empreendedores a terem o atendimento como diferencial para faturar mais.

Já na quarta-feira (18), haverá a palestra “Como utilizar o frete para impulsionar as vendas”. Durante o evento, que será realizado em parceria com os Correios, serão discutidas as alternativas em logística e suas vantagens e cuidados.

FORMALIZAÇÃO

Para ser MEI, é necessário ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, não ter sócio nem filiais, trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado (que receba piso da categoria ou salário mínimo) e atuar em uma das ocupações permitidas. Entre as vantagens estão: acesso a linhas de crédito com condições mais atrativas, participação em licitações, direito à aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade e emissão de nota fiscal.

Serviço:

Semana do MEI em Ipatinga

16 a 18 de maio

Agência de Atendimento do Sebrae Minas – Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre

Gratuito

Oficina “Controle financeiro”

16 de maio, às 18h30

Palestra “Aprenda a encantar o seu cliente”

17 de maio, às 18h30

Palestra “Como Utilizar o Frete para Impulsionar as Vendas”

18 de maio, às 18h30