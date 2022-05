O Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Minas Gerais (Sindivest) – Delegacia Vale do Aço, promoverá na próxima quinta-feira (12), às 10h, no auditório da Fiemg, em Ipatinga, um bate papo com o gerente de Estratégia da Provest Uniformes, Victor Araújo, sobre a Indústria 4.0 seus benefícios e desafios.

Segundo Victor, a revolução industrial para muitas empresas do setor de confecção parece uma realidade distante. “A escalada rumo a Indústria 4.0 começa com pequenos passos e ferramentas simples que permitirão às organizações se reposicionarem de forma inovadora em um mercado cada vez mais competitivo”, pontua.

Mais informações através do telefone 31 3824-2743 ou email sindvestva@fiemg.com.br