A Techint Engenharia e Construção anunciou mais de 180 vagas de emprego em Ipatinga, para atuar na Usiminas. A empresa é a responsável pela prestação de serviços continuados, nas áreas de montagem, mecânica, caldeiraria, elétrica, instrumentação, tubulação, pintura, isolamento, obras civis, reparos, reformas e atividades de apoio como montagem de andaime, soldagem, movimentação de cargas e serviços de topografia no projeto da siderúrgica. As vagas ficarão em aberto até serem preenchidas e o início do trabalho é imediato.

Reconhecida como a melhor empresa no setor de Infraestrutura no Guia Exame Diversidade 2019, 2020 e 2021, a Techint Engenharia e Construção promove um ambiente inclusivo e com igualdade de oportunidades, sem discriminação de qualquer natureza. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail recrutamentoipatinga@techint.com.br, com a descrição da vaga no assunto. Confira abaixo todas as vagas disponíveis.

Vagas em aberto:

12 – eletricista força e controle

09 – eletricista manutenção

30 – eletricista montador

25 – encanador industrial

02 – encarregado de elétrica

04 – encarregado de montagem

04 – encarregado de tubulação

01 – instrumentista

30 – mecânico montador

01 – mestre de andaime

10 – mestre de elétrica

01 – mestre de montagem

05 – montador de andaime

13 – pintor industrial

04 – rigger

12 – soldador de Rx

24 – soldador Tig

LGPD

A Techint, suas Coligadas e Subsidiárias estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/18, garantindo o tratamento dos dados pessoais coletados por este canal de comunicação. Ao enviar seu currículo ou eventuais dados pessoais, você consente e autoriza que essas informações sejam utilizadas para fins de recrutamento e seleção de candidatos. A autorização para tratamento e armazenamento dos dados fornecidos poderá ser revogada, a qualquer tempo, mediante envio de solicitação para o e-mail comiteprotecaodados@techint.com.br.