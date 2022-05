A Prefeitura de Timóteo editou nesta sexta-feira (6) o decreto nº 5.609 prorrogando o prazo para pagamento do IPTU em cota única e/ou primeira parcela, bem como a taxa de limpeza. A nova data para quitar o tributo é 31 de Maio. As demais parcelas, para quem fez a opção em dividir o pagamento do IPTU, continuam as mesmas.

Quem ainda não havia quitado a guia e irá fazer o pagamento diretamente nos bancos ou nas casas lotéricas poderá usar a mesma guia emitida com data de vencimento para 6 de Maio, sem juros. Os bancos autorizados a receber o tributo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, e Sicoob Copesita foram comunicados sobre a mudança. Já quem for pagar por meio de aplicativo ou em caixa eletrônico deverá gerar uma nova guia no site da Prefeitura de Timóteo.

De acordo com a Administração municipal, a prorrogação da data do vencimento ocorreu em face do atraso na entrega das guias pelos Correios em virtude dos diversos feriados registrados no mês de Abril, o que prejudicou o cronograma de entrega das correspondências.

Ao todo foram enviadas neste ano cerca de 35 mil guias com desconto de 15% para quem quitar o tributo à vista ou a primeira parcela até 31 de Maio. O valor com o desconto já vem destacado em vermelho na própria guia que foi enviada para a casa dos moradores.

O IPTU também pode ser parcelado em até 9 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 42. No caso de dúvidas, o contribuinte deve procurar o setor de atendimento no andar térreo da Prefeitura (Avenida Acesita, nº 3230, Bairro São José) ou no posto da prefeitura no Terminal Rodoviário.

As guias podem ser acessadas pelos moradores por meio da internet acessando o site da www.timóteo.mg.gov.br, clicar no banner IPTU 2022 – Emitir Guia de IPTU – CLIQUE AQUI. Ao clicar, uma nova página se abrirá com duas opções para gerar o documento: 1ª – digitar no campo “Imóvel”, preencher com seis números; ou 2ª – digitar também a inscrição imobiliária, com 14 dígitos. Esses números estão no campo superior à direita no campo “Origem do Débito”, onde constam os dados do imóvel de uma guia antiga do IPTU.