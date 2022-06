Após os resultados positivos apresentados nos últimos trimestres, com vários recordes históricos, a Usiminas segue focada na geração de valor para os seus clientes, colaboradores, comunidade, acionistas e demais públicos. No ano em que a companhia comemora 60 anos de operação e com um longo histórico de atuação na área social, Usiminas estabeleceu metas relevantes, também, na área de sustentabilidade e modernização do processo produtivo e se prepara para enfrentar os principais desafios futuros, como a reforma do Alto-Forno 3, da Usina de Ipatinga.

De acordo com o presidente da empresa, Alberto Ono, as obras de manutenção do Alto-Forno 3 integram um dos projetos mais importantes para os próximos trimestres, já que a reforma garantirá a continuidade das operações pelos próximos 20 anos. Cerca de 8 mil empregos serão gerados no período avançado da reforma, fomentando a economia junto a diversas outras empresas da região e fora do Vale do Aço.

Com investimentos de R$ 2,1 bilhões, a previsão é que o equipamento seja desligado nos primeiros meses de 2023. Todo o processo deve demorar 110 dias.

“A Usiminas, líder no mercado brasileiro de aços planos, se orgulha de ter um histórico de contribuições para o Brasil e continuará trabalhando fortemente para seguir nessa jornada. De maneira geral, temos entre nossos desafios continuar atendendo nossos clientes no nível da excelência, de evoluir na nossa participação de mercado e na nossa atuação ambiental e social, onde temos uma contribuição importante para as comunidades”, afirma Alberto Ono.

O executivo ressalta, ainda, a atuação em responsabilidade social da companhia, que tem a saúde, a educação e a cultura entre seus pilares de gestão. “Como parte das comemorações do aniversário da companhia e como uma forma de presentear aqueles que fazem parte da história da companhia, a Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Usiminas, vem trazendo para o Vale do Aço e Belo Horizonte iniciativas inéditas que colaboram para a democratização do acesso à cultura”, declara.