O Carta de Notícias, por sua linha conservadora, sempre primou em publicar notícias com imparcialidade e ética, respeitando e valorizando a cultura judaico-cristã da maioria da população brasileira.

Desde a sua concepção, definimos que os nossos dois veículos, Portal Carta Notícias e Carta de Notícias TV, manteriam uma linha editorial alinhada com valorização da vida humana, civismo, defesa da democracia e da soberania do Brasil. Desta forma, sequer implantamos uma editoria voltada para os escândalos e assuntos policiais. Nos concentramos em dar divulgação a notícias de economia, cultura, sociedade e combate à corrupção.

Já fomos advertidos em 2020 pela maior rede social do planeta, por divulgarmos as realizações do Poder Executivo do Brasil de forma comprometida com a verdade, ao contrário do que a velha mídia progressista brasileira faz, através de um “jornalismo adversativo”.

Nesta semana, fomos novamente acusados pelo sistema de checagem de fatos da citada rede de irmos “contra os padrões da comunidade”. Nos acusam injustamente de publicar notícias sobre “suicídio e mutilações” – uma verdadeira fake news.

Perguntamos: algum dos leitores viram post ou notícia publicados por nós com esse tipo de conteúdo?

Em síntese, este teatro é uma forma disfarçada das “big t…” em amordaçar o jornalismo ético e conservador. É a verdadeira censura!