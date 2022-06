Neste fim de semana, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) e o Sebrae Minas realizam a 1ª Maratona Estudantil da ARMVA, de 03 a 05 de junho. Além de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas focadas no Vale do Aço, os estudantes ainda concorrerão à premiação de R$10 mil. As inscrições para o evento foram prorrogadas para o dia 3 de junho até às 19h, mas as vagas são limitadas.

A 1ª Maratona Estudantil da ARMVA tem por objetivos: estimular e propor reflexão junto à comunidade estudantil a respeito do planejamento da Região Metropolitana do Vale do Aço; e buscar novas alternativas para a melhoria e o desenvolvimento integrado da região.

A MARATONA

O evento será realizado no Espaço Cultural Casa Laboratório, no 2º piso do Shopping Vale do Aço, entre os dias 03 e 05 de junho. Será um fim de semana de imersão no qual os estudantes de graduação e pós-graduação irão desenvolver e propor intervenções para os grandes desafios do Vale do Aço.

Os temas propostos são abrangentes e necessitam de conhecimentos científicos de diversas áreas do saber acadêmico. Os cenários vão de parcelamento do solo a espaços públicos de lazer, passando por déficit habitacional e mobilidade urbana, por exemplo.

No dia 03 (sexta-feira), a Maratona terá início às 19h com o credenciamento e divisão das equipes. Já no dia 04 (sábado), a partir das 8h, as equipes receberão as primeiras orientações e iniciarão o desenvolvimento das propostas. O evento se estenderá até às 22h. No dia 05 (domingo), também a partir das 8h, as equipes deverão finalizar as propostas e apresentar para a banca avaliadora. Os participantes terão direito a taxa fixa de estacionamento de R$10,00 por dia.

O resultado final da 1ª Maratona Estudantil da ARMVA será apresentado na cerimônia solene da 6ª Conferência Metropolitana da RMVA, no dia 10 de junho, na sede da FIEMG Regional Vale do Aço.

PREMIAÇÃO

As equipes vencedoras receberão os seguintes valores, R$5 mil para a 1ª colocada, R$3 mil para a 2ª e R$2 mil para a 3ª equipe. Além dos prêmios em dinheiro, todos os participantes receberão certificado de horas complementares e ainda concorrerão a brindes doados por lojistas do Shopping Vale do Aço, parceiros na Maratona.

A ARMVA e o Sebrae-MG contam com o apoio das empresas: Bemisa, Espaço Cultural Casa Laboratório, Shopping Vale do Aço e Vale.

Para informações detalhadas, edital e inscrições da 1ª Maratona Estudantil da ARMVA, acesse o site www.agenciarmva.mg.gov.br. Acompanhe também as redes sociais da autarquia Instagram: @agenciavaledoaco e facebook.com/agenciavaledoaco e fique por dentro de todas as novidades.