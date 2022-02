Aconteceu nesta sexta-feira (4) o retorno às aulas nas 47 escolas da rede municipal de Ipatinga. Cerca de 23 mil alunos iniciam as atividades do novo ano letivo. Em consonância com o Decreto nº 9.829, do dia 8 de outubro de 2021, as unidades educacionais continuam funcionando com o regime 100% presencial.

O prefeito Gustavo Nunes destacou a característica singular desse momento: “Para nós, é de extrema importância o retorno das aulas no formato presencial, pois, como já é do conhecimento de todos, os quase dois anos de ensino remoto trouxeram uma grande defasagem não só para nossos alunos, mas para os de todo o país. Desde o início de nosso mandato, primamos por um ensino de qualidade e que seja referência. Hoje posso dizer que temos uma educação de excelência e que estamos preparados para novamente receber os estudantes de forma 100% presencial, pois estamos bastante avançados na vacinação e, sobretudo, mais de 3.000 crianças da faixa etária de 5 a 11 anos já foram alcançadas com imunizantes”, explanou.

CUIDADOS SANITÁRIOS

As regras sanitárias continuarão as mesmas: higienização dos ônibus; ‘dispensers’ de álcool em pontos estratégicos dos educandários; cartazes com orientações sobre como proceder em tempos de pandemia; tapetes sanitizantes nas entradas; profissionais para recepcionar os alunos e orientá-los desde a chegada até a saída da escola; biombos de madeira e acrílico na hora da merenda, para proteger de contaminações, e a obrigatoriedade de alunos e professores utilizarem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

“Os pais podem ter segurança, pois protocolos continuam sendo seguidos à risca e com todos os cuidados e toda a segurança sanitária que já existe. Todas as decisões preventivas tomadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME) se dão em parceria com a Secretaria de Saúde (SMS). Esperamos mais um grande ano para a nossa rede”, projetou a secretária de Educação de Ipatinga, Patrícia Avelar.

ADESÃO SIGNIFICATIVA

Segundo a SME, cerca de 70% dos alunos da rede compareceram neste primeiro dia de aula, número considerado altamente satisfatório por se tratar de uma sexta-feira.

“Para mim – e tenho certeza de que também para os alunos -, é reconfortante ver a escola cheia. O ensino remoto, além de causar um prejuízo enorme à aprendizagem, causa um afastamento do dia a dia na escola, dos amigos, dos professores. A grande prova desse sentimento coletivo é que, mesmo numa sexta-feira, temos o comparecimento de um número significativo de alunos. É de fundamental importância a manutenção do ensino 100% presencial e, por isso mesmo, até o som dos talheres na hora da merenda é música para os meus ouvidos. Como todos falam, a escola é a extensão da casa de cada um deles”, comentou Denise Oliveira, diretora da Escola Municipal Professora Maria da Conceição Pena Rocha, do bairro Esperança.