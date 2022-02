Os alunos da rede municipal de ensino de Ipatinga se destacaram na 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), conquistando uma medalha de prata, cinco de bronze e 30 menções honrosas.

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Obmep é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. A primeira fase da olímpiada de 2021 ocorreu de 28 de junho a 3 de agosto e a segunda no dia 6 de novembro. Na última segunda-feira (7), foram abertas as inscrições para a 17ª edição do evento.

A secretária de Educação de Ipatinga, Patrícia Avelar, destacou a excelência do ensino aplicado nas escolas da rede como fator determinante para o expressivo número de medalhas obtidas. “O resultado alcançado é um dos mais expressivos de todos os tempos, desde que a rede municipal iniciou sua participação nas olimpíadas. Além de conseguirmos 20 medalhas na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), conquistamos agora mais seis na Obmep, competindo com alunos do Brasil inteiro. Nossos estudantes estão de parabéns, assim como os professores, que também foram premiados, e os demais representantes do corpo pedagógico. Gostaria também, em nome da SME e da atual administração, de parabenizar todos os alunos medalhistas das redes estadual e privada”, disse.

PREMIADOS

A Escola Padre Bertollo, no bairro Cidade Nobre, foi a recordista em premiações, com uma medalha de prata, uma de bronze e nove menções honrosas. Também conquistam medalhas representantes das escolas Deolinda Tavares Lamego, Everson Magalhães Lage, Padre Cícero de Castro e Terezinha Nívia de Oliveira Lopes, com um bronze cada. Foram premiadas ainda as professoras Raquel Arruda Silva, da Escola Padre Bertollo, e Ryzia Marcelly Almeida, da Escola Everson Magalhães Lage.

“Essa premiação é fruto de um trabalho árduo e coletivo, que envolve uma série de agentes em relações de colaboração e complementariedade. É a dedicação conjunta de professores, alunos, corpo diretivo e o grupo gestor do município. Todas as escolas estão de parabéns pelo excelente resultado obtido na Obmep”, refletiu a diretora da Escola Padre Bertollo, Raquel Teles.