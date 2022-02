Alguns dos mais importantes nomes da política nacional são esperados pela Fiemg para a 1ª Capacitação Política, a ser realizada no período entre 7 de março e 4 de abril. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link. O objetivo do evento é consolidar a federação como uma casa de importante papel social, econômico e de desenvolvimento de interesse das indústrias mineiras perante o setor público e o terceiro setor.

Polo de formação técnica de alta qualidade, a Fiemg pretende realizar, ao longo deste ano, eventos de extrema excelência, que sejam considerados referências em Minas Gerais e no Brasil. Abrindo essa programação, a 1ª Capacitação Política pretende criar mecanismos que possibilitem o preparo político dos industriais; apresentar noções gerais do espaço público; orientar sobre as regras e determinações do sistema eleitoral brasileiro; apresentar a importância da ideologia partidária, suas crenças e valores.

VISÃO DO CENÁRIO ATUAL

A qualificação buscará, ainda, inteirar sobre o quociente eleitoral e seus efeitos práticos; formar uma visão geral do cenário político; explicar a Lei do Lobby, seu histórico, função e aplicação; promover uma rede qualificada entre o poder público e o mercado; e correlacionar a defesa de interesses aos anseios da indústria.

As aulas serão oferecidas em formato híbrido, pela plataforma Teams e no auditório 4º andar da sede da Fiemg (Avenida do Contorno, 4.456, bairro Funcionários, em Belo Horizonte).

Conheça neste link a programação/dinâmica da capacitação.

Serviço:

Evento: 1ª Capacitação Política

Data: De 7 de março a 4 de abril

Valor: R$150

Público: Empresas e demais interessados em política