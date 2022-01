Comprometida com políticas de diversidade e inclusão, a Cenibra informa que deu início ao processo seletivo para a qualificação profissional de Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa faz parte do Programa de Capacitação PcD 2022, uma parceria com o Colégio Técnico do Leste Mineiro (Colminas).

O programa contempla bolsa de estudo integral e estágio remunerado para os cursos: Técnico em Administração; Técnico em Mecânica e Técnico em Elétrica. Os selecionados, além da bolsa integral, terão vaga de estágio assegurada para cumprimento da última etapa do curso.

Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site da Cenibra (www.cenibra.com.br) e realizar o cadastro da candidatura até o dia 25/01/2022. No ato da inscrição, o candidato terá de anexar o laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Os pré-requisitos para participar do programa são: não ter concluído curso técnico ou superior; residir na região do Vale do Aço ou Belo Oriente; disponibilidade para frequentar as aulas presenciais nos polos de Belo Oriente ou de Coronel Fabriciano do Colminas.

PROGRAMA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Em setembro do ano passado, a Cenibra lançou o Programa de Diversidade e Inclusão, cujo objetivo é proporcionar tratamento justo e sentimento de acolhimento no ambiente de trabalho. A empresa realizou um censo para conhecer melhor o perfil dos empregados, identificar oportunidades de melhoria e definir as estratégias de promoção da equidade e de um ambiente mais inclusivo.