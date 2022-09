O Colégio Católica Timóteo está com vaga aberta para Suporte Técnico de Informática. Para se candidatar, é necessário estar cursando ensino superior em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia de Controle e Automação, além de conhecimento do Pacote Office e em manutenção de hardwares e redes. O colaborador irá trabalhar em Timóteo, de segunda à quinta, das 7h às 17h, e na sexta, das 7h às 16h.

As atividades do colaborador serão dar suporte a alunos, pais e responsáveis, no acesso aos sistemas e plataformas digitais da instituição de ensino e/ou parceiros de negócios; fazer atualização e manutenção periódica do site institucional, dos sistemas operacionais e dos sistemas de gestão; realizar atualizações e manutenções constantes dos equipamentos de tecnologia de informação, bem como da rede de dados e telefonia.

Além disso, também dará apoio à equipe administrativa e pedagógica na operacionalização de sistemas operacionais e sistemas institucionais; às coordenações e diretoria na elaboração de relatórios, gráficos e indicadores diversos; e vai executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

A vaga tem benefícios como vale transporte, plano de saúde Unimed com coparticipação; plano odontológico MetLife sem coparticipação; seguro de vida/acidente; licença maternidade estendida; bolsa de estudos (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); academia de musculação e centro esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida; Day Off no dia do aniversário e Programa Oásis: com assistência psicológica, jurídica, financeira e social sem coparticipação para colaboradores e dependentes.

INSCRIÇÕES

Para inscrição o candidato deverá acessar o site do Colégio Católica Timóteo (colegio.catolica.edu.br/timoteo), clicar em Trabalhe Conosco (no menu no topo da página), realizar o cadastro prévio, se inscrever na vaga e anexar o currículo no campo solicitado. As inscrições vão até o dia 15/09/2022.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.