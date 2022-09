O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) realizou ontem (14), no Centro Cultural Usiminas, no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, o evento de lançamento da campanha de matrículas e novidades exclusivas para o ano de 2023.

O encontro com a comunidade escolar faz parte da série de celebrações em comemoração ao sexagenário aniversário do CSFX. Além da apresentação da campanha, o colégio anunciou em primeira mão, aos pais e a imprensa, a mudança em seu sistema de ensino para 2023, a partir da parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli. A novidade agregará mais qualidade, eficiência e novas possibilidades de aprendizagem à experiência educacional ofertada aos alunos.

O momento contou com a participação de Heloísa Helena Baldo, assessora de Relacionamento e Mercado do Bernoulli Sistema de Ensino, e do professor Rommel Fernandes Domingos, fundador e copresidente do Bernoulli Educação, que discursaram sobre os caminhos da educação e sobre o valor dessa parceria para comunidade Sanfranciscana, enaltecendo a força do Colégio São Francisco Xavier e a tradição da Instituição.

Um dos sistemas de ensino mais usados no Brasil na atualidade e destaque em aprovações no Enem, o Bernoulli Sistema de Ensino é utilizado por mais de 720 escolas parceiras em todo o país, sendo que 10 delas estão entre as 50 melhores do Brasil no Enem. Atualmente, mais de 220 mil alunos são beneficiados com a metodologia de ensino do Bernoulli.