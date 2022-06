No próximo dia 15 de junho, o Colégio São Francisco Xavier (CSFX) completa seis décadas e muitos são os motivos para comemorar. De gincana solidária a encontro com ex-colaboradores, muitos foram os eventos realizados, desde o início deste ano, para celebrar as seis décadas de histórias do CSFX.

Criado com objetivo de garantir o ensino e a educação de qualidade aos filhos dos empregados da Usiminas e à nova comunidade que nascia ao redor da empresa, o CSFX iniciou suas atividades em dezembro de 1961. No ano seguinte, teve início o primeiro ano letivo da Instituição com 103 alunos. Nesse período, a administração da escola ficou a cargo da Congregação Religiosa “Comunidade de Jesus”, com larga experiência na atividade educacional. Inclusive, foi sob a direção do Reverendo Padre Jésus Andrés Vela que o Colégio foi oficialmente inaugurado, sendo a solenidade realizada no dia 15 de junho de 1962, tornando-se a data oficial de aniversário do CFSX. Sete anos depois, a Usiminas assumiu a administração da escola por meio da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) criada em 22 de dezembro de 1969.

Quase 60 anos depois de iniciar seu importante papel na formação humana a partir do ensino e da aprendizagem, o Colégio São Francisco Xavier, atualmente sob a vigência da Fundação Educacional, torna-se referência na área educacional, tanto para região do Vale do Aço, quanto para Minas Gerais.

O CSFX foi a primeira escola do Brasil a receber certificação de qualidade ISO. Em 1997, foi certificado com o NBR ISO 9002, pela Det Norske Veritas – DNV e, em 2002, alcançou a Certificação ISO 9001, versão 2000. Atualmente, o CSFX é certificado na nova norma ISO 9001, versão 2015.

A trajetória do Colégio vem sendo construída com a participação conjunta de professores, alunos, pessoal técnico-administrativo, diretores, FSFX, FESFX, Usiminas, famílias e sociedade. Laços de uma relação que, ainda hoje, é fundamental para desenvolvimento e inovação do Colégio. “Se tudo começou com um sonho de prosperidade para a região do Vale do Aço e alcançou o patamar que temos hoje, o compromisso de toda a equipe da Fundação Educacional é dar continuidade a essa caminhada escrevendo novos sonhos.” explica a superintendente da Fundação Educacional São Francisco Xavier, Solange Liége.