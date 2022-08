O Colégio Católica Padre de Man e o CECMG estão com vagas abertas para estagiário em Pedagogia ou Magistério. Para se candidatar, é necessário estar cursando ensino superior em Pedagogia ou ensino técnico em Magistério. No Padre de Man, o estagiário irá trabalhar em Coronel Fabriciano, de segunda à sexta, das 12h às 18h. No CECMG, a jornada de trabalho será em Timóteo, de segunda à sexta, das 12h30 às 18h45.

O estagiário irá auxiliar, acompanhar e orientar os alunos nas atividades diárias, tais como higiene, alimentação e locomoção; monitorar a entrada e saída dos alunos, assim como acompanhá-los em todos os ambientes da escola; acompanhar as crianças ao banheiro e bebedouro, havendo necessidade, dar banho e trocar a roupa; e cooperar com o professor na observação dos alunos com deficiência ou dificuldade aprendizagem.

Além disso, deve agir com ética, respeito e solidariedade perante os colegas de trabalho, contribuindo com o bom clima organizacional da instituição; respeitar a singularidade e particularidade do educando, bem como criar situações que elevem a autoestima dos alunos, tratando-os com afetividade; ser assíduo e pontual, zelando pela postura profissional e cumprindo as normas da instituição; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e necessidade do professor/turma.

INSCRIÇÕES

Para inscrição o candidato deverá acessar o site do Padre de Man (padredeman.catolica.edu.br) e/ou do CECMG (cecmg.catolica.edu.br), clicar em Trabalhe Conosco (no menu no topo da página), realizar o cadastro prévio, se inscrever na vaga e anexar o currículo no campo solicitado. As inscrições vão até o dia 02/08/2022.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.