O Colégio Católica Padre de Man e o Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CEC-MG) estão com vagas abertas para estagiário(a) em Pedagogia/Magistério Técnico. É necessário estar cursando ensino superior em Pedagogia ou ensino técnico em Magistério.

No Padre de Man, a jornada é de 30h semanais, de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h. No CEC-MG, a jornada também é de 30h semanais, de segunda à sexta, mas de 12h30 às 18h45. Os colaboradores do Padre de Man atuarão em Coronel Fabriciano, enquanto os do CEC-MG, atuarão em Timóteo.

INSCRIÇÕES

Para inscrição o candidato deverá acessar o site do Padre de Man (padredeman.catolica.edu.br) ou do CEC-MG (cecmg.catolica.edu.br), clicar em Trabalhe Conosco (no menu no topo da página), realizar o cadastro prévio, se inscrever na vaga e anexar o currículo no campo solicitado. As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro.

Serviço:

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com setor de Gestão de Pessoas das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Contato: (31) 3846-5706 ou por e-mail recrutamento@unileste.edu.br.