Começa hoje (4) o período para renovação de matrícula dos alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais que desejam permanecer na mesma instituição em 2023. O processo deve ser realizado de forma online pelos pais, responsáveis ou o estudante maior de 18 anos, pelo site https://renovacao.educacao.mg.gov.br. O direito de permanência na escola para o ano letivo seguinte será garantido ao aluno que renovar dentro do prazo, que vai até 21/10.

As famílias ou o aluno que não têm acesso à internet devem se dirigir à escola onde o estudante encontra-se matriculado para manifestar à gestão da unidade de ensino o interesse da continuidade nos estudos naquela instituição. É importante lembrar que a renovação da matrícula é fundamental para garantir a vaga do aluno para 2023 na escola.

Quem perder o prazo de renovação da matrícula ou aqueles que precisam mudar de escola no ano que vem deverão aguardar o prazo para a inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), que será divulgado em breve. Também aqueles que não são alunos de escola estadual, mas querem ingressar na rede no próximo ano deverão se inscrever no Sucem no período oportuno.

PASSO A PASSO

Para realizar o processo de renovação da matrícula, o interessado deve acessar o endereço https://renovacao.educacao.mg.gov.br e preencher os campos correspondentes para confirmar o interesse da família.

Ao acessar o sistema, os pais ou responsáveis devem conferir as informações cadastrais do aluno ou atualizá-la, se necessário for, para concluir a etapa de renovação de matrícula.

Após a conclusão do processo, será disponibilizado aos pais, responsáveis ou o próprio aluno quando maior de idade, o comprovante de renovação, que poderá ser impresso ou salvo em formato PDF.