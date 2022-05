Em uma ação conjunta das secretarias de Assistência Social (SMAS) e Educação (SME), a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) tem visitado escolas da rede municipal de ensino, a fim de conscientizar os alunos sobre o tema que marca a campanha Maio Laranja, o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação faz parte de uma extensa campanha de conscientização realizada pela Prefeitura de Ipatinga durante o mês de maio, com passeata, carreata, seminários, palestras, lives e audiência pública.

“Estamos em um mês bastante importante, que trata de um assunto muito sério e que exige toda a mobilização e empenho do poder público. E incluir as visitas às escolas foi um diferencial nesta campanha, pois tem o intuito não só de conscientizar os alunos, mas também de fiscalizar e gerar proximidade com esse público, dando a eles a segurança de que têm com quem contar, caso estejam sofrendo este tipo de abuso”, disse a secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu.

Inicialmente, seis escolas da rede municipal receberam as palestras das assistentes sociais e psicólogas do Creas e a ideia é que os demais educandários também sejam visitados no decorrer do ano.

A psicóloga do Creas, Gisele Vasconcelos, ressaltou a importância das visitas para as crianças e adolescentes. “Tem sido uma experiência muito rica com as crianças e adolescentes, além de ser um trabalho preventivo, de troca e disseminação de conhecimento e que nos garante uma rede sólida para atuarmos de forma eficaz na proteção de nossas crianças e adolescentes”, concluiu.