O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) Técnico, em Ipatinga, administrado pela Fundação Educacional São Francisco Xavier, está com inscrições abertas para 328 vagas de bolsas de estudos integrais até o dia 25 de abril. A iniciativa é do Projeto Trilhas de Futuro, um projeto do Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG).

A segunda edição do programa oferece, gratuitamente, aos jovens cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da infraestrutura já existente e da expertise de instituições públicas e privadas credenciadas. São disponibilizadas 40 mil vagas em todas as regiões do Estado.

No Colégio São Francisco Xavier, as vagas são distribuídas para os cursos de Enfermagem/manhã (75 vagas), Enfermagem/tarde (39 vagas); Análises Clínicas/manhã (55 vagas), Análises Clínicas/tarde (39 vagas), Informática/manhã (64 vagas) e Segurança do Trabalho/manhã (56 vagas).

“É com grande prazer que somos parceiros desta iniciativa, que contribui para um futuro melhor dos jovens, oferecendo-lhes oportunidades de capacitação técnica de forma gratuita. Temos certeza de que daremos sequência ao sucesso vivenciado na primeira edição do Projeto Trilhas de Futuro, no qual tivemos expressiva adesão. Para apoiar os jovens, os participantes contarão com o auxílio alimentação e vale-transporte, essenciais para facilitar o acesso às escolas”, comenta a coordenadora de cursos do CSFX Técnico, Blenda Rangel de Carvalho.

Os interessados podem se inscrever no site do programa Trilhas de Futuro: https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/