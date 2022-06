O curso de Direito do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), ofertado nos campi Coronel Fabriciano e Ipatinga, conquista a liderança no ranking das instituições de ensino superior com melhor índice de desempenho no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Região Metropolitana do Vale do Aço.

“Essa conquista reafirma o comprometimento e a seriedade do Unileste com a qualidade do ensino, a dedicação dos egressos do curso e até mesmo dos estudantes que obtiveram a aprovação no Exame antes mesmo da conclusão do curso. O resultado é reflexo de um projeto pedagógico estruturado, que visa impactar positivamente o desenvolvimento humano e social de toda a nossa região”, afirma o reitor, Dr. Genésio Zeferino.

O curso Direito, campus Ipatinga, também se destacou no estado de Minas Gerais, ficando entre os cinco, de instituições de ensino superior privada, com o melhor desempenho no Exame. Os dados são da XXXIII edição do Exame Unificado que avalia o índice geral de aprovações de faculdades públicas e privadas de direito de todo país.

Para o professor e coordenador do curso, Dr. Wallace Carvalho, os resultados dos estudantes refletem o alto grau de aproveitamento que os discentes tiveram durante a graduação. “Além de um corpo docente formado por profissionais especialistas em diversas áreas, infraestrutura exemplar, dentre outros benefícios, preparamos o estudante para o Exame, para a atuação profissional participativa e preocupada com a comunidade a sua volta, visando sempre o desenvolvimento profissional, humano e regional, avalia”.

O professor destaca ainda que o alto índice de aprovação é uma grande conquista para toda comunidade acadêmica e para todo o Vale do Aço.

SOBRE O EXAME

O Exame da OAB é realizado três vezes ao ano, em todo o Brasil, e torna apto os bacharéis em Direito a exercerem a advocacia em todo o território nacional. Sua aplicação acontece em duas etapas e envolve uma prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha, e uma prova prático-profissional, que contém uma peça processual e quatro perguntas discursivas. Para obter a aprovação, o estudante deve acertar pelo menos 50% das questões objetivas e o mínimo de 60% de aproveitamento na segunda etapa.