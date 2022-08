O bacharelado em Engenharia Elétrica, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) no Campus Ipatinga, conquistou o conceito 5 na avaliação de reconhecimento de curso realizada pelo Ministério da Educação (MEC). A nota máxima indica que a graduação está em um padrão de total excelência e acima da média daquilo que é exigido pelo ministério.

A avaliação ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto. A equipe do MEC chegou ao resultado a partir da análise detalhada de três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, e infraestrutura. Foram utilizados como fontes de consulta o projeto pedagógico do curso, o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMG e as políticas de formação docente. “A coordenação do curso vem trabalhando para esse momento de avaliação, tendo a certeza de que um trabalho de excelência está sendo desenvolvido. A nota máxima foi proporcionada pelo comprometimento de todos os docentes, técnicos administrativos e alunos”, comemorou o coordenador do curso, professor Gustavo Reis.

O diretor do campus, Alex de Andrade Fernandes, ressalta que os desafios durante o processo de implantação e consolidação do IFMG em Ipatinga foram superados e os avaliadores conseguiram visualizar o trabalho competente realizado pelos servidores. Ele ainda lembrou da importância dessa avaliação para a região do Vale do Aço. “Este é o primeiro curso a conseguir essa nota na cidade de Ipatinga, no eixo tecnológico de Controle de Processos Industriais”, destaca. Influência que também foi ressaltada pelo professor Gustavo. “Com essa conquista e consolidação definitiva, o Campus Ipatinga oferecerá os melhores cursos para toda a sociedade, com ensino de qualidade, uma extensão abrangente e uma pesquisa de ponta para as empresas na região”.

SOBRE O CURSO

O bacharelado em Engenharia Elétrica teve sua oferta iniciada em 2017. Desde então, o IFMG tem ofertado 40 vagas anuais no Campus Ipatinga. Atualmente, são quase 200 alunos matriculados. Para ingressar nesta graduação, é preciso se inscrever no processo seletivo. As inscrições estão previstas para começarem em 12 de setembro.