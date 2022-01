Tomaram posse na manhã desta segunda-feira (17/01) os diretores e vices das cinco escolas municipais de Santana do Paraíso, eleitos no dia 11 de dezembro, para o biênio 2022-2023. O evento de posse ocorreu no auditório da Escola Municipal José Dias Bicalho Filho, no Centro, com a presença do prefeito Bruno Morato, do vice, Oliveirinha, e da secretária municipal de Educação, Janice Alves da Silva.

A eleição ocorreu dentro dos parâmetros da Lei Municipal 544/2011. O pleito respeitou a gestão democrática, com participação efetiva da comunidade. Os diretores e vice-diretores foram eleitos com votos de alunos acima de 11 anos, pais de alunos e funcionários das cinco escolas municipais.

A Escola Municipal Maria Ivone Damasceno, do bairro Ipaba do Paraíso, elegeu apenas diretor, visto que, conforme a Lei 544, apenas escolas com mais de 299 podem eleger cargo para diretor e vice. Além disso, pela lei, escolas com mais de 400 alunos podem eleger dois vice-diretores. Este é o caso das Escolas José Dias Bicalho e João Matias de Oliveira.

Neste ano, a rede pública municipal de Santana do Paraíso terá aproximadamente 2,9 mil alunos. O prefeito Bruno Morato destacou que a escola terá um papel essencial na socialização desses estudantes após os impactos causados pelo isolamento social em razão da pandemia da Covid-19.

“São vários os relatos de crianças e adolescentes que estão sofrendo impacto devido à falta da convivência na escola, que tem a sua função na educação, mas também tem o seu papel social forte. E nós percebemos a importância de cada um dos diretores e vice-diretores empossados para a socialização dos nossos alunos. Confiamos nestes profissionais que foram eleitos. E quando eu digo confiança, falo em parceria; significa que nós caminharemos lado a lado. Esta é a gestão do respeito, do diálogo. Este é o nosso compromisso”, pontuou o prefeito.

NOVAS ESCOLAS

No discurso do evento de posse dos diretores e vice, Bruno Morato lembrou, ainda, que em sua gestão serão construídas três escolas em Santana do Paraíso no padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), contemplando os bairros Cidade Nova, Jardim Vitória e Parque Caravelas. Além disso, serão construídos, inicialmente, dois CEMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), um no bairro Ipaba do Paraíso e outro no Parque Caravelas.

“Alguns projetos já estão concluídos, outros estão sendo elaborados. A escola do Cidade Nova, por exemplo, que já está com projeto pronto, deve ser licitada no próximo mês. A escola do Jardim Vitória também está com projeto pronto e agora só estamos dependendo do aval da Secretaria de Estado de Educação para realizar a licitação, visto que será uma escola estadual construída em parceria com o município”, detalhou o prefeito.