O resultado do processo seletivo da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), do segundo semestre de 2022, está disponível no portal Acesso Único. O prazo para que os estudantes pré-selecionados façam a comprovação de informações prestadas no momento da inscrição, junto as instituições de ensino, será divulgado, em breve, pelo Ministério da Educação (MEC).

O candidato deve checar para qual das duas opções de cursos ele foi pré-selecionado e organizar toda a documentação exigida. Assim que o prazo for divulgado, os estudantes deverão comparecer, de forma virtual ou presencial, às instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados para apresentarem toda a documentação comprobatória. Nesta edição do Prouni, foram ofertadas 190 mil bolsas de estudo.

Com informações do Ministério da Educação.