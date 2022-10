A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, rende homenagens aos educadores e estudantes da rede municipal de ensino no mês de outubro, alusivas ao Dia das Crianças (12) e Dia do Professor (15). Atualmente, a rede municipal de ensino conta com cerca de 600 educadores e 7300 alunos de 34 unidades escolares de Educação infantil e fundamental, Centro Municipal de Educação Integrada/Educação de Jovens e Adultos-CMEI/EJA e Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa (Creia), além de creches conveniadas e Apae de Timóteo.

“O município de Timóteo tem uma excelente estrutura educacional, mas o principal agente de fomento da educação e de transformação é o professor, que com profissionalismo e dedicação ensina os caminhos da aprendizagem aos alunos, contribuindo para a formação de cidadãos”, comenta Márcia Lessa, secretária de Educação de Timóteo, parabenizando a todos os educadores do município. Nesta sexta-feira (07), os professores serão brindados com um intervalo especial para os agradecimentos e um momento de partilha com o fornecimento de um lanche especial.

Conforme definido pelo Calendário Letivo, no período de 10 a 15 de outubro, será recesso escolar. Desta forma, a programação festiva do Dia das Crianças será comemorada pelas escolas e creches conveniadas de 17 a 25 de outubro. Os alunos das escolas municipais e das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) terão uma programação especial que incluirá brinquedos como pula-pula, cama elástica, escorregador gigante, estilingue humano, carrinhos de pipoca e de algodão doce.

Todos os alunos das UMEIs, Educação Infantil e ensino Fundamental, CMEI/EJA, Creia, Apae e as crianças atendidas nas creches conveniadas, terão um cardápio especial com direito a bolo confeitado, cachorro quente, pão com molho, estrogonofe, feijão tropeiro, picolé e um delicioso kit contendo 2 mini hambúrguer, pé de moleque e suco.