A Prefeitura de Coronel Fabriciano lançou nessa segunda-feira (20), a 2ª etapa do Programa Educar Mais, que promove o sistema de educação com tempo integral nas escolas do município. Por meio de uma parceria com o SinttroClube, o município oferta mais mil vagas, contemplando mais 4 mil com as atividades.

O Educar Mais teve início em 2019, após o término do Programa Federal Novo Mais Educação. Na época, com o fim do recurso federal, a administração municipal decidiu assumir com recursos próprios o compromisso de dar continuidade ao projeto, enxergando a necessidade dos pais e responsáveis de manter os empregos com os filhos estudando em Tempo Integral.

O Programa Educar Mais tem como prioridade atender alunos com vulnerabilidade social, filhos de pais que trabalham e estudantes com dificuldade de aprendizagem. Com a ampliação, serão ofertadas oficinas de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, dança e natação. Nas Escolas, os alunos têm aulas de reforço escolar como matemática e português.

Além do Sinttro Clube, o Educar Mais realiza atividades no Clube Olímpico Amaro Lanari, no Núcleo Ivano Bessa (Curumim) e nas escolas.

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra ressalta que os focos do programa são: aprendizado, socialização e lazer associado ao esporte, por isso envolve clubes e escolas. “O projeto está em expansão. Agora nós teremos mil alunos a mais. Esta é uma política pública de Coronel Fabriciano, lembrando que este programa é a base também para a organização das festividades de 7 de setembro, Festival de Férias e a Cantata de Natal”, disse.

EM TODAS AS ESCOLAS

Todas as escolas da rede municipal têm turmas participantes do Educar Mais. Os alunos estudam normalmente nos períodos da manhã ou tarde e no turno extensivo praticam atividades esportivas e de reforço escolar. O programa está alinhado com as propostas pedagógicas do município, com foco nas crianças do 2º ao 9º ano e, na Escola Maria da Conceição Ataíde de Cocais, também os alunos do 1º ano.

O coordenador do programa, Fábio José Ferreira, exalta a parceria com os clubes e explica que, além do pedagógico, a maior virtude do programa é dar oportunidade de igualdade social. “Muitos alunos nunca frequentaram um clube por causa da condição financeira. Sequer foram ao cinema ou tiveram oportunidade de participar de uma escolinha de futebol. Então, os aspectos sociais e esportivos somam muito na vida desses alunos”, disse.