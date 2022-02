Terminam nesta quarta-feira (2), as inscrições gratuitas para o Vestibular Bolsa Destaque 2022 do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste). As provas para o processo seletivo oferecem bolsas de estudo de até 100%, durante toda a graduação, a candidatos aprovados nas melhores colocações do vestibular. O Bolsa Destaque será realizado neste sábado (5), das 9h às 12h, de forma presencial, no campus Coronel Fabriciano. Os portões abrirão aos candidatos a partir das 7h30.

SOBRE A AVALIAÇÃO

A prova é composta por 30 questões de múltipla escolha, com questões de conhecimentos gerais; matérias do ensino médio e uma redação dissertativa. O gabarito ficará disponível no site da Instituição após o término da prova e o resultado será divulgado no dia 10 de fevereiro. Para garantir o benefício, os aprovados deverão se matricular, em um dos cursos de graduação presencial do Unileste, exceto Odontologia, até o dia 18/02, no primeiro período de 2022.

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA

Para a realização do Vestibular, serão respeitadas medidas de biossegurança e de higiene indicadas no protocolo institucional e pelos órgãos competentes. Entre essas estão: uso obrigatório de máscara, não compartilhamento de objetos pessoais e o distanciamento entre as carteiras.

PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

No dia da prova, o vestibulando deverá apresentar o cartão do candidato, que será encaminhado ao e-mail de inscrição, dias antes da prova, documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha; recipiente, de corpo transparente, para armazenamento de água.

OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

Além do Vestibular Bolsa Destaque, o Unileste também oferece outras formas de ingresso, como: Vestibular Digital (100% on-line), Aproveitamento da Nota do Enem; Transferência Externa e Obtenção de Novo Título. Todos com inscrições abertas e gratuitas.

As modalidades são para interessados em ingressar na Instituição em um dos 22 cursos de graduação ofertados, sendo eles: Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Sistemas de Informação e engenharias Ambiental e Sanitária, Civil, de Software, de Produção, Elétrica, Mecânica e Química.

Para saber mais sobre os processos seletivos de 2022, dos requisitos para o Vestibular Bolsa Destaque e de todos os benefícios ofertados pelo Unileste acesse o site: vestibular.unileste.edu.br.

Serviço:

Vestibular Bolsa Destaque Unileste 2022

Data da prova: 05/02/2022

Abertura dos portões: às 7h30

Horário da prova: das 9h às 12h

Local: Campus Coronel Fabriciano (Av. Tancredo Neves, 3500, Bairro Universitário)

Inscrições: gratuitas no site vestibular.unileste.edu.br, até 2 de fevereiro de 2022.

Taxa de inscrição: Vestibular Digital, Enem, Transferência e Novo Título: gratuita