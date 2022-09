Se tem Escola Sesi, tem futuro. Focadas neste tema, as Escolas Sesi MG estão com inscrições abertas (www.sesimg.com.br), até 30 de setembro, para a campanha de matrículas, que é a etapa de registro no processo seletivo das as vagas ofertadas no ano letivo de 2023. Ensino de qualidade, tecnologias educacionais, robótica, Rede de Virtudes, Novo Ensino Médio e ênfase no Enem são características tradicionais da educação oferecida nas Escolas Sesi MG.

Em sintonia total com as questões relacionadas à Educação contemporânea, as Escolas Sesi MG proporcionam ainda aos seus alunos apoio socioemocional, apoio para construir o futuro (Projeto Vida), prevenção ao bullying, trabalho em equipe e diálogo. Ações indispensáveis para que os pais dos estudantes se sintam seguros e confiantes no cuidado interdisciplinar garantido aos seus filhos.

Ao escolher a cidade e a unidade de interesse, os pais ou responsáveis poderão preencher os formulários necessários para garantir a inscrição de seus filhos no processo seletivo, que inclui provas de português e matemática.

Em Ipatinga, a Escola Sesi fica na Rua Wenceslau Brás, 65 – Imbaúbas. Mais informações: 31 3823-3029.