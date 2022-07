Duas equipes de estudantes do Unileste subiram ao pódio, 1ª e 3ª colocação, na premiação da 1ª Maratona Estudantil da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA). O resultado, divulgado em cerimônia na última semana, na 6ª Conferência Metropolitana realizada na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, apresentou três projetos inovadores de desenvolvimento integrado para a região.

O projeto vencedor se destacou principalmente pela adequação da estrutura ao tema, “Déficit habitacional nas áreas centrais do Vale do Aço”. Para resolver esse problema, estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Publicidade e Propaganda idealizaram uma plataforma articuladora entre proprietários de imóveis, locadores e poder público visando democratizar o acesso à moradia nas centralidades para a população, aproximando-a dos serviços de saúde, educação, lazer, entre outros, bem como garantir benefícios construtivos a proprietários de imóveis e construtoras, outorgado pelas Prefeituras.

Segundo a integrante da equipe, Luíza Maria de Sena, a proposta foi pensada de forma multidisciplinar, prática e funcional. “Durante a nossa pesquisa para o projeto, percebemos várias propostas de soluções para a temática, mas inviáveis na prática. Sendo assim, propomos uma parceria público-privada em que ambos se beneficiam e, ainda soluciona o problema do déficit nas regiões centrais, de acordo com a realidade da nossa região”, explica a estudante.

Já o terceiro lugar ficou com a equipe formada por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Sob a orientação do arquiteto e professor do Unileste, Agmar Moreira de Andrade, o grupo criou uma plataforma que permite a categorização de praças e espaços públicos a partir de critérios qualitativos.

“Por meio do projeto criado, os usuários poderão classificar os espaços públicos de acordo com seus potenciais e fragilidades, gerando uma base de dados para administração dos municípios, que pode ser usada como diagnóstico para o planejamento de ações futuras de requalificação dos espaços”, contextualiza Agmar.

Para o pró-reitor acadêmico do Unileste, Dr. Marcelo Vieira Corrêa, “a conquista dos estudantes na competição estudantil, que reuniu alunos de graduação e pós-graduação de todas as áreas de conhecimento e de várias IES, evidencia, mais uma vez, a qualidade do ensino ofertado pelo Centro Universitário e o protagonismo dos universitários no processo ensino-aprendizagem, e na resolução de problemas da sociedade”, ressalta.

A estudante Luíza Maria complementa que a graduação no Unileste, sem dúvidas, contribuiu para o desempenho do seu grupo na Maratona. “Toda minha base acadêmica é do meu aprendizado na Instituição. Foi muito prazeroso colocar o meu conhecimento adquirido, em prática, em prol da nossa região”, ressalta a estudante Luíza Maria.

PREMIAÇÃO

Os vencedores receberam a premiação das mãos do Governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que compareceu à 6ª Conferência Metropolitana. O primeiro lugar foi premiado com a quantia de R$ 5 mil reais, o segundo com R$ 3 mil, e o terceiro com R$ 2 mil. Além disso, todas as equipes receberam certificados de participação.

SOBRE A MARATONA

A iniciativa, lançada em maio, desafiou a comunidade estudantil a propor intervenções a respeito do planejamento do Vale do Aço, bem como novas alternativas para a melhoria e o desenvolvimento integrado da região. A Maratona foi realizada pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) em parceria com o Sebrae-MG e a Fiemg.