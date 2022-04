Estudantes do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) são os representantes do Vale do Aço na 27ª Competição Baja Etapa Nacional realizada pela Sociedade de Engenheiros Automotivos Brasil (SAE Brasil). O evento estudantil, cujo objetivo é testar os protótipos de carro de corrida off-road desenvolvidos por estudantes de Engenharia, tem início nesta quarta-feira, 20, em São José dos Campos (SP), e termina no dia 24 de abril.

Para a competição, a equipe do Unileste projetou e construiu um mini-automóvel recreativo conhecido como Baja, com espaço para uma pessoa de até 1,90m de altura e peso de até 113,4 Kg. “A expectativa da equipe é superar o desempenho alcançado em 2019, em Piracicaba -SP, quando o grupo conquistou o 13º lugar na avaliação do projeto dinâmico, etapa em que o veículo é conduzido pelo juiz”, destaca o professor e coordenador do projeto Baja Unileste, Márcio Alexandre de Castro Alves.

Nesta edição, a competição reúne cerca de mil universitários de 66 universidades públicas e privadas e promove a avaliação comparativa dos projetos de mini-automóveis que integram o programa SAE Brasil, analisando os desempenhos na apresentação, os requisitos de segurança, comportamento dinâmico, de resistência, força e velocidade em uma prova com quatro horas de duração.

A estudante de Engenharia de Produção do Centro Universitário e integrante do projeto, Luísa Soares, ressalta a importância de participar novamente da iniciativa, após dois anos de paralisação, representando o Vale do Aço e a Instituição. “Estamos muito animados e confiantes em ter essa oportunidade de participar de um evento desse porte e que valoriza o trabalho em equipe dos estudantes.”

Baja SAE

O projeto “Baja SAE” é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao participar do projeto “Baja SAE”, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto, desde sua a concepção, construção e pilotagem. As atividades do Baja Unileste envolvem estudantes dos cursos das engenharias mecânica, de produção e elétrica e sistemas de informação.