Com sete grandes desafios, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) e o Sebrae Minas convidam a comunidade acadêmica para desenvolver intervenções focadas na melhoria do Vale do Aço. Os desafios serão trabalhados na 1ª Maratona Estudantil da ARMVA, que será realizada nos dias 03, 04 e 05 de junho, no Espaço Cultural Casa Laboratório, no Shopping Vale do Aço. As inscrições para o evento são gratuitas e já estão abertas.

Os desafios foram mapeados pela equipe da ARMVA como grandes pontos a serem solucionados para o pleno desenvolvimento do Vale do Aço. As situações visualizadas pela equipe da ARMVA necessitam de uma interpretação e proposta de intervenção multidisciplinar, requisitando diversas áreas de conhecimento.

No edital da 1ª Maratona, publicado na íntegra no site da ARMVA, foram propostos os seguintes temas: 1. Ocupação em áreas de risco e de ameaça de eventos críticos na RMVA; 2. Ocupação nas margens dos rios do Vale do Aço; 3. Déficit habitacional nas áreas centrais do Vale do Aço; 4. Pressão em unidades de conservação da RMVA; 5. Dependência do transporte motorizado; 6. Distribuição de espaços livres de uso público de lazer; 7. Parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Os desafios estão detalhados no anexo também publicado.

O diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, espera que o evento possa resultar em ideias inovadoras focadas na região. “Será um final de semana produzindo e buscando soluções, alternativa para esses dilemas, com mentalidade metropolitana, foco no desenvolvimento de longo prazo, foco em trazer inovação para o Vale do Aço e oxigenar a máquina pública com o brilhantismo que os estudantes possuem”, destaca João Luiz.

MÃOS À OBRA

Durante o evento, os inscritos serão agrupados em equipes e deverão desenvolver suas propostas de acordo com o desafio escolhido. Ao final da maratona, as equipes deverão realizar uma breve apresentação em formato de pitch a respeito da proposta de ação para a comissão avaliadora.

O resultado final será anunciado na cerimônia solene da 6ª Conferência Metropolitana, no dia 10 de junho, na sede da Fiemg Regional Vale do Aço. O prêmio da equipe primeira colocada será de R$ 5 mil, para a segunda será R$ 3 mil e para terceira será de R$ 2 mil.

A ARMVA e o Sebrae-MG contam com o apoio das empresas: Bemisa, Espaço Cultural Casa Laboratório, Shopping Vale do Aço e Vale.

Para informações detalhadas, edital e inscrições da 1ª Maratona Estudantil da ARMVA, acesse o site www.agenciarmva.mg.gov.br. Acompanhe também as redes sociais da autarquia Instagram: @agenciavaledoaco e facebook.com/agenciavaledoaco e fique por dentro de todas as novidades.