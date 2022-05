Uma equipe técnica da Associação Mineira de Municípios (AMM) esteve em Coronel Fabriciano nessa quarta-feira (4), para visitar escolas da rede municipal de ensino e conhecer de perto o projeto de oftalmologia inscrito no Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Pública. O projeto concorreu com outras 54 iniciativas no eixo “Saúde” e está entre os três municípios finalistas. A iniciativa vencedora será revelada durante o Congresso Mineiro de Municípios, em junho, na capital.

A equipe avaliadora, formada por três assessores das áreas de saúde, licitação e meio ambiente, visitou três escolas em companhia dos secretários de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, e Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra. Nas escolas, os técnicos entrevistaram crianças, pais, professores e diretores. O objetivo da visita foi averiguar se os resultados do projeto são realmente os descritos no ato da inscrição.

Maria Luiza, do 6º ano, e a mãe dela, Viviane, foram ouvidas. A menina contou que mal conseguia enxergar o quadro, mas nem ela e nem a mãe havia despertado para o problema até que toda a escola foi chamada para passar pelos exames na carreta oftalmológica. “Eu vi que tudo mudou quando comecei a usar os óculos. Isso foi incrível”, ela disse. A mãe conta que as notas de Maria Luiza melhoraram e ela até parou de se queixar porque enxergava mal. “Ela reclamava do quadro, das letras, da iluminação para fazer o para casa. Agora não tem problema nenhum mais e passou a tirar nota máxima”, disse.

DIAGNÓSTICO E ÓCULOS

O município apresentou aos técnicos todos os resultados do projeto. No âmbito da saúde, foram mais de 600 diagnósticos positivos de crianças com visão comprometida e houve a aquisição imediata dos óculos. No âmbito educacional, foram mais de seis mil estudantes avaliados e uma melhoria considerável do aprendizado em sala de aula, segundo o secretário, Serra Negra. “Nós descobrimos um grande número de crianças com baixo aprendizado porque não enxergavam bem e até crianças que já usavam óculos sem necessidade. Então o projeto teve um alcance maior do que a gente esperava”, disse.

A Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde teve cerca de 40 alunos diagnosticados. Todos receberam os óculos. A vice-diretora, Erlane Martins da Silva, afirma que o impacto foi grande em sala de aula. “Nós temos crianças lendo melhor, escrevendo melhor e até se relacionando melhor com os colegas e o professor graças à melhoria da visão”, contou.

EDUCAÇÃO E SAÚDE

O Secretário Ricardo Cacau disse que a parceria com a educação fortaleceu o programa Saúde na Escola e deu à gestão uma visão mais clara de um problema de saúde pública até então desconhecido. “Foi uma iniciativa inovadora e ao mesmo tempo eficaz em todos sentidos. Isso nos possibilitou criar uma nova política de atendimento que não pode mais parar. Mais importante que o prêmio foi trazer qualidade de vida para essas crianças. É um projeto que veio para fortalecer a saúde juntamente com a educação”, disse.

Os dados da visita técnica são sigilosos e serão usados somente pela equipe julgadora do prêmio para escolha do município vencedor. Coronel Fabriciano concorre com Uberlândia e Piranga.