A Prefeitura de Coronel Fabriciano, informa que as escolas da rede municipal de ensino estarão em recesso escolar entre os dias 18 e 29 de julho. Os professores retornam às aulas dia 1º de agosto para capacitação; já os alunos, no dia 2 de agosto.

O município possui 15 escolas do Ensino Fundamental e 10 Centros Municipais de Educação Infantil com cerca de nove mil alunos.

Durante esse período, as escolas manterão uma escala mínima de servidores para o atendimento à comunidade, limpeza e realização de matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

FESTIVAL DE FÉRIAS

Para cerca de 500 alunos, 100 a mais que os anos anteriores, as férias serão sinônimo de muito lazer, diversão e aprendizado. Eles foram selecionados para a 7ª edição do Festival de Férias, tradição na rede municipal desde 2018. O festival é mais que uma colônia de férias: é um período especial para os estudantes que obtiveram as melhores notas no 1º semestre.

O festival ocorrerá entre os dias 25 e 29 de julho nas dependências dos clubes Olímpico (Bairro Amaro Lanari) e Sinttro Clube (Caladão), com todo o espaço liberado para as crianças. Neste ano, foram incluídos alunos do 2º ao 9º ano. Estudantes com deficiência vão participar sob acompanhamento dos responsáveis.

PROGRAMAÇÃO DIVERTIDA

A programação do festival é toda voltada para o lazer e a diversão. Estão previstos passeios ao cinema e de trenzinho. Haverá ainda festivais de picolé, sorvete, algodão doce e pipoca. Nos clubes, os alunos vão participar de competições esportivas, natação, artes marciais, gincanas, sessões de jogos, brincadeiras, dança e outras recreações em grupo. As atividades são gratuitas, incluindo o transporte e lanche garantidos pela administração municipal.