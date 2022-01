A Prefeitura de Coronel Fabriciano promove a partir de hoje (24) até a próxima sexta-feira (28), mais uma edição do Festival de Férias. Durante os cinco dias, cerca de 400 alunos do 3º ao 9º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental participam de uma série de atividades de lazer, esporte e cultura.

Em sua 6ª edição, o festival visa oferecer opções de recreação durante o recesso escolar aos estudantes da rede municipal que mais se destacaram durante o ano letivo.

As atividades acontecem das 7h às 12h em dois núcleos: Clube Olímpico, no Amaro Lanari e E.M. Maria das Graças Ferreira, Córrego Alto. Nestes locais, foram instalados brinquedos (cama elástica, infláveis etc) e preparadas brincadeiras, atividades esportivas, de dança, culturais, passeios e gincana. A programação inclui ainda festival de sorvete e picolé, passeio de trenzinho e cinema.

As atividades são acompanhadas e supervisionadas por professores e monitores. Já as crianças com necessidades especiais também podem participar da programação, desde que acompanhadas por um dos pais ou responsáveis.

“O Festival de Férias já é aguardado por nossos alunos e funciona como um incentivo para as nossas crianças, que se esforçam mais em sala de aula, melhorando o desempenho escolar. É muito gratificante manter esta ação e renovar os alunos a cada edição”, explica o secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, durante a abertura do Festival.

Também estavam presentes na abertura a Gerente Pedagógica, Neuza Viana do Festival e organizador do Festival de Férias, o Professor Jaime Tolentino.

LANCHE, TRANSPORTE E KIT

O festival de férias na rede pública municipal foi implantado em 2018 e é realizado com recursos próprios do município. Todas as atividades são gratuitas para os participantes, incluindo o lanche saboroso e nutritivo, festival de picolé e sorvete e kit com mochila, camiseta e boné.

Além disso, a Secretaria de Governança Educacional e Cultura garante o transporte saindo da escola até o local onde acontecem as atividades. Outro ponto a favor do Festival é a integração entre os alunos de diferentes escolas municipais e contemplam diversas faixas etárias organizados em grupos por cores.