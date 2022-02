A Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Univaço) está com oportunidades de vagas para bolsas integrais do Programa Universidade para Todos (ProUni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no 1º semestre de 2022. São 10 vagas para bolsas integrais do Prouni e 7 bolsas para o Fies.

O Ministério da Educação (MEC) realizará as inscrições para o ProUni e para o Fies nos meses de fevereiro e março. No caso do Prouni, as inscrições poderão ser feitas a partir de hoje até o dia 25 de fevereiro; para o Fies, do dia 8 a 11 de março. A inscrições são gratuitas e devem ser feitas em: https://acessounico.mec.gov.br.

PROUNI

A primeira chamada do Prouni será em 2 de março. Em 21 de março, acontecerá a segunda chamada. Para participar é preciso atender pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada. Para quem estudou em escola pública ou com bolsa integral em escola privada, haverá prioridade para a pré-seleção das bolsas do Prouni.

As demais condições são: ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do Magistério da Educação Básica e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública ou ser Pessoa com Deficiência (PcD). Para quem comprovar ser professor da rede pública não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

O candidato pré-selecionado, deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso.

Serviço:

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 22 a 25/02.

Quem fez o Enem a partir de 2010, sem zerar a redação e obtido nota igual ou superior a 450 pontos na média geral, pode concorrer ao Fies. O resultado dos pré-selecionados será em chamada única, no dia 15 de março. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Programa Universidade para Todos (ProUni)

Inscrições: 8 a 11/03.

Mais Informações na Central de Atendimento da Univaço pelo WhatsApp (31) 4040-4561 ou pelo telefone (31) 2109-0900.