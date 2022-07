As inscrições do Vestibular 2022.2 para ingresso nos cursos de Direito e Odontologia da Faculdade de Ipatinga (Fadipa) estão abertas. Os candidatos poderão realizar a prova gratuitamente, por meio online ou presencial agendado, bem como utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo alcançar bolsas de até 80% do valor da mensalidade.

Referência em Direito, a Fadipa é a faculdade que mais aprova na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em todo o leste mineiro. O corpo docente inclui profissionais de peso, como desembargadores, juízes e advogados especialistas, mestres e doutores em diversas áreas. “O curso de Direito na Fadipa é ideal para quem busca um diploma de peso, em uma instituição com quase 30 anos de tradição. O curso agrega uma formação humanística e profissionalizante, permitindo ao discente vivenciar na prática os desafios que a carreira e os concursos irão lhe impor, preparando-o para dar os passos futuros com segurança e competência”, ressalta o coordenador do curso de Direito, Jésus Henrique Silveira e Silva. O curso de Direito é ofertado nos turnos matutino e noturno.

Em 2017, a Fadipa passou a oferecer também o curso de Odontologia, que, atualmente, possui a estrutura clínica e laboratorial mais completa da região, com equipamentos de alta tecnologia e corpo docente constituído por autoridades na área. O curso é ofertado nos turnos matutino e vespertino (integral) e noturno, mantendo a mesma carga-horária. “Um grande diferencial do curso de Odontologia da Fadipa é a participação integrada dos alunos do primeiro período nas atividades de clínica odontológica. Dessa forma, conseguem, desde os primeiros momentos do curso, vivenciar o que de fato é uma odontologia de qualidade, integrando seu conhecimento à prática”, aponta Hugo Perdigão, coordenador do curso de Odontologia da Fadipa.

INSCRIÇÕES E BOLSAS

Os interessados em realizar o vestibular Fadipa 2022.2 devem se inscrever por meio do site https://edu.fadipa.br/landing-page-fadipa-1. Caso tenha interesse em ingressar com a nota do Enem, o candidato fica isento de realizar a prova do vestibular e pode garantir bolsas de estudo que variam entre 15 e 80%, de acordo com a nota obtida no exame. Os candidatos que optarem por esta forma de ingresso ou agendamento de vestibular, devem entrar em contato por telefone (31) 3616-8901. O início das aulas será no dia 1º de agosto.

Serviço:

Vestibular Fadipa 2022.2

Inscrições: https://edu.fadipa.br/landing-page-fadipa-1

Forma de ingresso: Vestibular online/presencial agendado ou utilizando a nota do Enem

Endereço: Rua João Patrício Araújo, 195 – Veneza, Ipatinga – MG

Informações: (31) 3616-8901 ou (31)97184.1723