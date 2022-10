O Fiemg Jovem – braço da Fiemg que reúne empresários industriais com idades entre 20 e 38 anos – está recebendo inscrições, até o próximo dia 15 de outubro, no processo seletivo para ingresso de novos integrantes nos seus quadros. A expectativa do presidente do Fiemg Jovem, Matheus Pedrosa dos Reis, é de que haja uma grande adesão de interessados, com diversidade de currículos.

“O Fiemg Jovem já é um dos principais programas de formação de lideranças, porque, além de trabalhar importantes pilares do conhecimento, como macroeconomia, inovação, ESG, entre outros, exploramos muito fortemente a veia associativista do nosso programa, por onde se desenvolve a indústria. Além disso, trabalhamos muito o despertar de um propósito na liderança dos nossos integrantes, que ultrapassa a liderança já exercida em cada empresa e foca em uma liderança capaz de gerar transformação e impacto ao seu entorno. Algo tão carente hoje no nosso país, na verdade, no mundo inteiro. Então, se você tem entre 20 e 38 anos, é um industrial em posição de gestão ou sucessão em sua empresa, faça sua inscrição, porque, tenho certeza de que, juntos, vamos te ajudar a despertar essa liderança com propósito, através de muito networking, muito conteúdo”, enfatizou Reis.

Portanto, o público-alvo do processo seletivo do Fiemg Jovem é de empresários industriais, sucessores ou executivos na indústria em posição de decisão. É necessário estar ligado ao ecossistema industrial de forma relevante, ter disponibilidade aproximada de 4 horas mensais e o CNAE deve estar vinculado à atividade de um sindicato associado à Federação.

Egresso do Fiemg Jovem, o atual presidente da Federação, Flávio Roscoe, participa de inúmeras atividades de formação de novos líderes com o grupo. “Para ser um bom líder, é preciso ter análise crítica e empatia pelo próximo”, ensinou ele, em um dos eventos que reuniu representantes jovens de federações de todo o país, no começo deste ano.