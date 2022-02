A Fiemg Regional Vale do Aço promoverá no dia 23 de fevereiro, das 8h às 17h, o curso presencial, Gestão de Pessoas e Lideranças. O intuito do curso é investir em uma gestão de pessoas de qualidade.

“O objetivo é desenvolver uma liderança capaz de criar e formar equipes de alto desempenho e fazer gestão para resultados garantindo uma equipe motivada com foco no aumento da produtividade”, pontua Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da entidade.

O valor do investimento é de R$ 140,00 para associados à Fiemg e R$ 200,00 para o público geral. Interessados poderão se inscrever pelo sympla, através do link

Mais informações pelo telefone 31 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br