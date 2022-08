Estudantes que desejam financiar as mensalidades de cursos superiores em instituições particulares podem se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições para o 2º semestre de 2022 começaram nesta terça-feira (9) e vão até a próxima sexta-feira (12). A oferta dessa edição é de mais de 44 mil vagas, totalizando 110.925 vagas em 2022.

Para se inscrever, é preciso que os candidatos tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e tenham média mínima de 450 pontos, além de não terem zerado na redação. Outro critério está na renda mensal bruta, que deve ser de até três salários mínimos por pessoa da família.

As inscrições devem ser feitas no Portal Acesso Único do Ministério da Educação por meio de uma conta do sistema gov.br. O aluno pode escolher até três opções de curso. As escolhas podem ser mudadas quantas vezes quiser, até o encerramento das inscrições.

Os resultados serão divulgados em chamada única na próxima terça-feira (16/08). Os inscritos que não forem selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera.

O prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular será entre 17 e 19 de agosto. Já os pré-selecionados por meio da lista de espera serão convocados de 22 de agosto a 22 setembro.

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS

Estudantes que estão concorrendo a bolsas de estudo em instituições de ensino superior, fiquem atentos. O Ministério da Educação divulga, nesta terça-feira (09/08), a primeira chamada do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). O resultado é divulgado no Portal Acesso Único do Ministério da Educação.

Os alunos selecionados têm até o dia 17 para comprovar as informações informadas na inscrição. A segunda chamada será divulgada no dia 22 de agosto.

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais (100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior a estudantes de baixa renda. De acordo com o Ministério da Educação, serão ofertadas mais de 190 mil bolsas de estudo nesta edição.

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 ou 2020 e ter alcançado no mínimo 450 pontos de média, nas notas das cinco provas do Exame. O estudante não pode ter tirado zero na prova de redação nem ter participado do Exame na condição de treineiro.

Os estudantes sem diploma de curso superior são o público-alvo do programa. Apesar disso, professores da rede pública de ensino também podem concorrer a uma bolsa para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. No caso dos docentes, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos.