Estudantes de graduação e pós-graduação participaram da 1ª Maratona Estudantil da ARMVA e apresentaram propostas inovadoras aos grandes desafios da Região Metropolitana do Vale do Aço. As três equipes finalistas receberão a premiação total de R$10 mil no dia 29 deste mês, durante a cerimônia solene da 6ª Conferência Metropolitana da RMVA.

Os realizadores, Governo de Minas Gerais por meio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) e Sebrae Minas, propuseram temas de debate que permeiam desde a mobilidade urbana, o déficit habitacional nas centralidades do Vale do Aço, a distribuição de espaços públicos de lazer, entre outros. Os participantes tiveram, no último fim de semana, uma rotina intensa de reflexão e elaboração das propostas de intervenção.

A estudante de Direito, Lélia Andrade, destaca a importância de a população estar envolvida no planejamento da região. “A ideia da maratona foi muito interessante porque tudo o que é proposto para a população é importante que ela esteja integrada. Achei interessante a forma como o evento foi planejado. Ao término da maratona, sentimos que contribuímos para a nossa região e que somos capazes. Precisamos investir cada vez mais no melhoramento de vida da população do Vale do Aço”, pontua.

Para o estudante de Arquitetura e Urbanismo, Mateus Tavares, o conhecimento obtido durante a 1ª Maratona foi de grande relevância. “É muito grandioso a gente conhecer melhor os desafios da região e tentar buscar soluções. Foram três dias cansativos, mas gratificantes. A gente precisa projetar e pensar nas cidades para as pessoas, para que os espaços sejam mais democráticos.”

FINALISTAS E PREMIAÇÃO

Os três grupos finalistas apresentaram propostas para desafios diferentes da região. O grupo 1 adotou como desafio solucionar os desafios quanto a mobilidade urbana e apresentou a proposta de aplicativo que visa estimular a utilização de bicicleta como principal meio de transporte para o trabalho, gerando crédito de carbono que poderá ser convertido para o próprio usuário.

Já o grupo 2, pensou a respeito do déficit habitacional nas áreas centrais do Vale do Aço. A proposta apresentada foi uma plataforma que conecta proprietário, locatário e Poder Público, em que o aluguel social gera benefícios para o proprietário.

E o grupo 4, também finalista, discutiu sobre a distribuição de espaços públicos de lazer na nossa região. A proposta é estabelecer uma metodologia baseada em critérios de avaliação qualitativa das praças.

O resultado final da colocação das equipes será anunciado na cerimônia solene da 6ª Conferência Metropolitana da RMVA, que contará com a presença do governador Romeu Zema. A equipe 1ª colocada levará R$ 5 mil, a equipe 2ª colocada receberá R$ 3 mil e a equipe 3ª colocada ganhará R$ 2 mil.

A 6ª Conferência Metropolitana será realizada no dia 29 (quarta-feira) de junho, na sede da Fiemg Regional Vale do Aço. Além da premiação da Maratona, serão realizadas discussões a respeito da região, posse do Conselheiro representante da Sociedade Civil, e entrega de honrarias. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link: https://www.agenciarmva.mg.gov.br/eventos/6a-conferencia-metropolitana-da-rmva/

A 1ª Maratona Estudantil da ARMVA foi realizada com o apoio das empresas: Bemisa, Espaço Cultural Casa Laboratório, Shopping Vale do Aço e Vale.