A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, abriu prazo para que as Instituições de Ensino Superior (IES) realizem convênio. O objetivo é cadastrar as IES interessadas no Programa de Estágio de Férias 2023.

As IES não conveniadas podem realizar o cadastramento até o dia 5 de setembro. O edital será publicado dia 19 de setembro e as inscrições para estudantes serão de 19 de setembro a 10 de outubro.

Os estágios nas áreas de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Psicologia, Nutrição e Serviço Social acontecerão de 2 a 31 de janeiro de 2023. A FSFX garante aos estagiários bolsa-auxílio, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

As informações sobre convênio das instituições de ensino estão disponíveis no site www.fsfx.com.br/estagiodeferias.