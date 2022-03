No próximo dia 2 de abril (sábado) será realizada a Gincana Solidária do Colégio São Francisco Xavier (CSFX). Participarão os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. Neste ano, o evento torna-se ainda mais especial por marcar o calendário de comemorações do sexagésimo aniversário do CSFX.

A Gincana está marcada para começar às 8h com muitas atividades lúdicas até 11h30, quando será revelado o grande campeão entre as três equipes: Amarela, Verde e Azul.

Na programação, provas como corrida do bastão, cabo de guerra, show de talentos, campeonato de vídeo-game com os pais, jogo soletrando na língua inglesa, além de provas relâmpagos vão movimentar alunos, pais e professores durante toda manhã. “Nosso objetivo é promover a congregação da comunidade do Colégio de forma alegre e divertida, tendo como atração nesse dia especial, muitas brincadeiras para todas as idades”, destaca a coordenadora da escola de esportes do CSFX Andreza Lage de Carvalho que comandará a realização das provas.

Nas redes sociais, a movimentação da Gincana já começou. As equipes gravaram vídeos, disponíveis no Instagram do Colégio (@csfxoficial), solicitando aos usuários que façam doações de produtos de higiene pessoal para serem repassados a instituições de caridade de Ipatinga e região. O material deve ser entregue na sede do Colégio, até dia 31 de março, quinta-feira.

“O nosso propósito é desenvolver o espírito de solidariedade e de equipe entre nossos alunos, aguçando a criatividade e reforçando os conhecimentos intelectuais e morais por meio da gincana estudantil. Além disso, vamos comemorar juntos e homenagear o Colégio São Francisco Xavier pelos 60 anos”, destaca a superintendente da Fundação Educacional São Francisco Xavier e diretora do CSFX, Solange Liége.

Serviço:

Gincana Solidária CFSX – “Vamos Juntos comemorar os 60 anos do Colégio”

Dia: 2 de abril de 2022 – sábado

Horário: 7h30 (abertura dos portões) / 8h às 11h30 (Gincana)

Local: Pátio do Colégio São Franciso Xavier – Avenida Itália, 1910, bairro Cariru, Ipatinga.