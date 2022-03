O programa EAD Capacitar, da Diretoria Central de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento (DCGDD), reúne diversas cursos à distância para o primeiro semestre, oportunidade para servidores de Minas Gerais ampliarem o conhecimento e investirem na própria carreira. As capacitações são gratuitas e contam com emissão de certificado após a conclusão.

Todos os agentes públicos de qualquer órgão e entidade do Estado podem se inscrever nas oportunidades oferecidas por meio da plataforma. Em 2021, foram emitidos 5.120 certificados nos cursos do EAD Capacitar.

Para realizar um dos cursos livres e gratuitos, os agentes públicos devem acessar a plataforma moodle, se cadastrar e fazer a inscrição. Os cursos ficarão disponíveis para a autoinscrição e início imediato dos estudos somente durante o chamado “período para realização do curso”, não havendo um período prévio de inscrições.

O cadastro e autoinscrição nos cursos disponíveis serão realizados pelo próprio agente público na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem. Logo após realizar a autoinscrição no curso, o agente público já pode iniciar os estudos.

Confira as ementas dos cursos disponíveis clicando aqui. Acesse também o Youtube da DCGDD e fique por dentro dos eventos e ações de desenvolvimento de competências e capacitação.

Confira, abaixo, o cronograma e os cursos disponíveis: