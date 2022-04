Estão abertas, nesta quinta-feira (7), as inscrições para a segunda edição do Trilhas de Futuro, iniciativa do governo de Minas que, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), oferece cursos técnicos gratuitos a estudantes do Ensino Médio e jovens que já concluíram essa etapa de ensino.

Os cursos ocorrem em instituições de ensino credenciadas pela SEE/MG em todas as regiões do estado, e disponibiliza 40 mil vagas em diversas formações profissionais. O interessado tem até o dia 25/4 para realizar o cadastro no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

CRITÉRIOS

Poderão se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino. Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes, mas é importante o candidato ter conhecimento dos critérios e ordem de prioridade e desempate na seleção das vagas.

No momento da inscrição no site, os candidatos deverão fornecer informações como nome completo; data de nascimento; endereço completo, CPF do candidato, nome da mãe/pai ou responsável legal e escolaridade, entre outros. Cada candidato poderá indicar até três cursos de interesse. Também é necessário informar o turno de preferência e a instituição. Só poderão ser realizadas inscrições para cursos e instituições listadas no Catálogo de Cursos. Clique aqui para acessar.

Além da formação técnica gratuita, o programa oferece, também, uma ajuda de custo de R$18 reais ao dia para despesas com alimentação ou transporte. Esta segunda edição está oferecendo um total de 40 mil vagas em 71 opções de cursos em mais de 110 municípios. Durante o período de inscrição, o candidato que não tiver acesso aos recursos digitais poderá procurar uma escola estadual do seu município para realizar o cadastro.

ORDEM DE PRIORIDADE

Após o período de inscrições, a seleção dos candidatos será realizada de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e cursos prioritários indicados pelos candidatos, sempre respeitando a seguinte ordem de prioridade:

– Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual;

– Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual;

– Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio na rede pública estadual;

– Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal;

– Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio na rede pública federal ou municipal;

– Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular;

– Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio na rede particular;

– Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede.

CRONOGRAMA

Neste primeiro momento, o estudante fará a inscrição no curso de seu interesse e receberá, caso seja selecionado, a confirmação para realizar a matrícula junto à instituição de ensino. O período para a matrícula será de 27/4 a 6/5. Haverá, ainda, entre o período de 12 a 26/5, a chamada para vagas residuais. A previsão de início das aulas é em 25/7.

A matrícula do estudante no Trilhas de Futuro deverá ser realizada, presencialmente, na instituição credenciada para a qual foi encaminhado e no período previsto na Resolução SEE nº 4.719/2022. Cada candidato poderá se matricular em apenas um curso técnico.

CATÁLOGO DE CURSOS

O catálogo de cursos técnicos oferecidos na 2ª edição do programa Trilhas de Futuro já está disponível neste link. Os estudantes podem conferir a disponibilidade das opções, com as instituições, cursos e municípios listados conforme as regiões.

TRILHAS DE FUTURO

A primeira edição do Trilhas de Futuro, lançada no ano passado, disponibilizou 75 mil vagas em 110 municípios mineiros, com mais de 50 opções de cursos técnicos, em um investimento governamental de R$ 1 bilhão. Foram mais de 71 mil alunos matriculados.

Para 2022, o novo edital ampliou as opções de cursos em diversos municípios, com grande variedade de áreas. Serão oferecidos formação técnica em Enfermagem, Radiologia, Análises Clínicas, Estética, Farmácia, Recursos Humanos, Contabilidade, Meio Ambiente, Agropecuária, Mineração, Logística, Administração, Informática, Eletromecânica, Mecânica, Automação Industrial, Edificações, Metalurgia, Soldagem, Design de Interiores, Moda, Produção de Áudio e Vídeo, Desenvolvimento de Sistemas, Programação de Jogos Digitais, Panificação, Química, Biocombustíveis, Marketing, Saúde Bucal, Tradução e Interpretação de Libras, entre outros.

Vale lembrar que pelo menos 70% das vagas contratadas devem ser destinadas aos estudantes do ensino médio regularmente matriculados na rede pública estadual, sendo as demais vagas distribuídas para os jovens matriculados em outras redes públicas, em redes privadas e, em seguida, para os jovens egressos do ensino médio.