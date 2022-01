Estão abertas até o dia 3 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais para a função de Atendimento Educacional Especializado nos 18 campi do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no portal do instituto. O valor da taxa é de R$50 e o pedido de isenção pode ser feito até 30 de janeiro.

Os profissionais irão atuar no atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas, conforme projeto de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para concorrer é necessário possuir diploma de Licenciatura em Educação Especial; em Educação Inclusiva; ou em Pedagogia com pós-graduação lato sensu em Educação Especial, em Educação Inclusiva ou em Psicopedagogia.

A seleção se dará em etapa única – Prova de títulos e experiência profissional – e os documentos comprobatórios devem ser entregues pelos candidatos através do e-mail concurso.AEE@ifmg.edu.br.

Para uma carga horária de 40 horas semanais, a remuneração inclui, além do vencimento básico de R$3.130,85, auxílio alimentação no valor de R$458, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, conforme legislação.